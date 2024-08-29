Российский актер назвал лучшие отечественные фильмы XXI века

«Я бы отметил “Салют-7”, потому что это очень удачное и захватывающее кино, раскрывающее яркие страницы отечественной космонавтики. И как абсолютное сочетание и коммерческого успеха, и хорошего фильма — “Чебурашка”, которого можно посмотреть всей семьей», — сказал он.