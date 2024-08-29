Российский актер назвал лучшие отечественные фильмы XXI века

В рейтинг лучших российских фильмов XXI века можно внести фильмы «Чебурашка» и «Салют-7». Об этом в интервью НСН рассказал актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников.
«Я бы отметил “Салют-7”, потому что это очень удачное и захватывающее кино, раскрывающее яркие страницы отечественной космонавтики. И как абсолютное сочетание и коммерческого успеха, и хорошего фильма — “Чебурашка”, которого можно посмотреть всей семьей», — сказал он.
По его словам, в течение длительного времени актуальными также будут фильмы на военную тематику. При этом Угольников отметил, что некоторым зрителям может быть интуитивно тяжело смотреть такие фильмы.
Напомним, ранее Кино Mail ко Дню российского кино подготовил зрительский рейтинг лучших отечественных фильмов XXI века. Список составлен на основе оценок и количества голосов пользователей проекта российским фильмам, выходившим с 2000 года. Возглавила список криминальная драма Алексея Балабанова «Брат 2». На втором месте рейтинга расположился «Остров» режиссера Павла Лунгина, а замкнула тройку лента Александра Котта «Брестская крепость».