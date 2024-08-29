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Николь Кидман пожаловалась на чрезмерную эмпатию

Актриса считает, что это «разрушает» ее
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман призналась, что всегда была чувствительным человеком, ведь ее с детства учили помогать нуждающимся. Однако теперь голливудская звезда стремится не принимать чужие проблемы близко к сердцу, так как уверена, что это ее разрушает.

«Чрезмерное сочувствие к людям разрушает или саботирует меня, потому что я могу очень странным образом вселяться в кожу и психику других людей. Это почти как притяжение. Я могу проявить это физически и эмоционально. Временами это может быть очень, очень пугающим», — отметила звезда сериала «Большая маленькая ложь» в интервью L"Officiel.

Кидман активно занимается благотворительной деятельностью, но говорить об этом не любит. Актриса признается, что никогда не ждет ничего взамен на свою помощь.

«Наш долг и цель в этом мире — помогать другим, а не получать за это похлопывание по спине. Я действительно сильно переживаю по этому поводу», — объяснила Кидман.

Напомним, свои самые яркие роли Николь Кидман сыграла в таких фильмах, как «Мулен Руж», «Часы», «Догвилль», «Холодная гора», «Рождение», «Кроличья нора», сериалах «Вершина озера» и «Большая маленькая ложь».