Николь Кидман пожаловалась на чрезмерную эмпатию

«Чрезмерное сочувствие к людям разрушает или саботирует меня, потому что я могу очень странным образом вселяться в кожу и психику других людей. Это почти как притяжение. Я могу проявить это физически и эмоционально. Временами это может быть очень, очень пугающим», — отметила звезда сериала «Большая маленькая ложь» в интервью L"Officiel.