Николь Кидман пожаловалась на чрезмерную эмпатию

Николь Кидман призналась, что всегда была чувствительным человеком, ведь ее с детства учили помогать нуждающимся. Однако теперь голливудская звезда стремится не принимать чужие проблемы близко к сердцу, так как уверена, что это ее разрушает.
«Чрезмерное сочувствие к людям разрушает или саботирует меня, потому что я могу очень странным образом вселяться в кожу и психику других людей. Это почти как притяжение. Я могу проявить это физически и эмоционально. Временами это может быть очень, очень пугающим», — отметила звезда сериала «Большая маленькая ложь» в интервью L"Officiel.
Кидман активно занимается благотворительной деятельностью, но говорить об этом не любит. Актриса признается, что никогда не ждет ничего взамен на свою помощь.
«Наш долг и цель в этом мире — помогать другим, а не получать за это похлопывание по спине. Я действительно сильно переживаю по этому поводу», — объяснила Кидман.
Напомним, свои самые яркие роли Николь Кидман сыграла в таких фильмах, как «Мулен Руж», «Часы», «Догвилль», «Холодная гора», «Рождение», «Кроличья нора», сериалах «Вершина озера» и «Большая маленькая ложь».