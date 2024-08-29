Аль Пачино поделился трогательными воспоминаниями о матери

«Его воспитывала яростно любящая, но психически нездоровая мать и ее родители после того, как отец бросил их, когда он был маленьким. <…> В хорошие и плохие времена, в бедности, в богатстве и снова в бедности, через боль и радость, актерство было его спасательным кругом», — говорится в описании книги.