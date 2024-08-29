Аль Пачино поделился трогательными воспоминаниями о матери

Аль Пачино в своих мемуарах рассказал, за что он благодарен матери. Голливудский актер признался, что с раннего детства она водила его в кино, благодаря чему он так проникся кинематографом и выбрал профессию актера.
«Когда мама умерла, я бродил словно зомби, а вскоре после этого умер и дедушка. Все эти события составили то, что я назвал самой низкой точкой в моей жизни. Думая о своей победе на “Оскаре” за фильм 1992 года “Запах женщины”, я считаю, что мне следует поблагодарить мою маму», — рассказал Пачино.
Когда ему было шесть лет мама пыталась свести счеты с жизнью, но спустя 16 лет Роуз умерла от передозировки. Актер также отметил, что мама спасла его от зависимости.
«Я потерял троих друзей из-за этого. За мной не следили строго, но мама всегда обращала внимание на то, где я был. Она спасла мне жизнь», — добавил актер.
Он также не уверен, что его мать ушла из жизни самовольно, так как Роуз не оставила никакой предсмертной записки.
«Она просто ушла. Именно поэтому у меня всегда стоит знак вопроса рядом с ее смертью», — заключил актер.
Известно, что мемуары Пачино Sonny Boy выйдут в октябре этого года. Обложку книги будет украшать черно-белая фотография актера, которая была сделана в его молодости.
«Его воспитывала яростно любящая, но психически нездоровая мать и ее родители после того, как отец бросил их, когда он был маленьким. <…> В хорошие и плохие времена, в бедности, в богатстве и снова в бедности, через боль и радость, актерство было его спасательным кругом», — говорится в описании книги.
Напомним, Аль Пачино — известный голливудский актер, знакомый зрителям по фильмам «Крестный отец», «Лицо со шрамом», «Адвокат дьявола» и многим другим.