Дарья Повереннова показала себя в постели с Дмитрием Нагиевым

Дарья Повереннова в личном блоге опубликовала несколько кадров со своими коллегами, с которыми она снималась в постельных сценах. Публикацию актриса посвятила Дню российского кино, который отмечался 27 августа.
«С Днем кино зрителей и всех причастных! Всех узнали?» — обратилась артистка к публике.
На первом кадре Повереннова запечатлена в постели с Дмитрием Нагиевым, с которым снималась в сериале «Слабости сильной женщины».
Поклонники с ностальгией вспомнили проект и героев Поверенновой и Нагиева.
«На первом фото вы очень красивая, Нагиев тоже», «Вера и Толстый — это любовь. Как же мне нравился в юности этот сериал», «С Нагиевым прямо неожиданно!», «Нагиев еще с волосами был», «Обожаю “Слабости сильной женщины”. У меня даже книги есть! Вашу маму играла Алина Покровская. Я ее тоже очень люблю. Повезло вам сниматься с такой классной актрисой».
Кроме того, Повереннова показал кадры постельных сцен с Даниилом Спиваковским, который тоже снимался в этом сериале, и с Анатолием Журавлевым — с ним она работала над созданием сериала «День рождения Буржуя».