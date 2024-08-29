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Дарья Повереннова показала себя в постели с Дмитрием Нагиевым

Актриса провокационно поздравила коллег с Днем российского кино

Дарья Повереннова в личном блоге опубликовала несколько кадров со своими коллегами, с которыми она снималась в постельных сценах. Публикацию актриса посвятила Дню российского кино, который отмечался 27 августа.

«С Днем кино зрителей и всех причастных! Всех узнали?» — обратилась артистка к публике.

На первом кадре Повереннова запечатлена в постели с Дмитрием Нагиевым, с которым снималась в сериале «Слабости сильной женщины».

Поклонники с ностальгией вспомнили проект и героев Поверенновой и Нагиева.

«На первом фото вы очень красивая, Нагиев тоже», «Вера и Толстый — это любовь. Как же мне нравился в юности этот сериал», «С Нагиевым прямо неожиданно!», «Нагиев еще с волосами был», «Обожаю “Слабости сильной женщины”. У меня даже книги есть! Вашу маму играла Алина Покровская. Я ее тоже очень люблю. Повезло вам сниматься с такой классной актрисой».

Кроме того, Повереннова показал кадры постельных сцен с Даниилом Спиваковским, который тоже снимался в этом сериале, и с Анатолием Журавлевым — с ним она работала над созданием сериала «День рождения Буржуя».