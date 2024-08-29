Дарья Повереннова показала себя в постели с Дмитрием Нагиевым

«На первом фото вы очень красивая, Нагиев тоже», «Вера и Толстый — это любовь. Как же мне нравился в юности этот сериал», «С Нагиевым прямо неожиданно!», «Нагиев еще с волосами был», «Обожаю “Слабости сильной женщины”. У меня даже книги есть! Вашу маму играла Алина Покровская. Я ее тоже очень люблю. Повезло вам сниматься с такой классной актрисой».