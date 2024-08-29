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Ченнинг Татум назвал причину отказа от стирки футболок на год

Актер в течение года выбрасывал загрязнившуюся одежду и покупал новую
Ченнинг Татум
Ченнинг ТатумИсточник: Rex / Fotodom.ru

Американский актер, продюсер и модель Ченнинг Татум назвал причину отказа от стирки футболок на год. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ.

Звезда фильма «Шаг вперед» заявил, что между 1999-м и 2000 годами перестал удалять загрязнения с указанного вида одежды. Вместо этого он каждую неделю покупал аналогичные новые белые футболки.

При этом 44-летний артист объяснил, что данным образом его вынудило поступать негативное отношение к процессу стирки. «Я ненавижу стирать. Ненавижу больше, чем могу выразить словами», — отметил собеседник издания.

В 2009 году Ченнинг Татум женился на актрисе Дженне Деван. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Родители назвали девочку Эверли. В 2018 году знаменитости расстались.

Летом 2021-го появились слухи о романе Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе.