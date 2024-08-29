Киркоров признался, что проходил пробы в фильм «Синдбад-мореход»

Филипп Киркоров вспомнил, что первые в его жизни кинопробы были у Светланы Дружининой. Как стало известно Кино Mail, в 80-х годах артист пробовался на роль легендарного мореплавателя в фильме «Синдбад-мореход».
«Принимал участие в кинопробах фильма “Синдбад-мореход”, но что-то там не заладилось. Кино не сняли. Но пробы эти остались. Мои первые фотографии черно-белые профессиональные сделала именно Светлана Дружинина», — признался певец.
Киркоров как-то говорил, что встреча с режиссером была очень важной и судьбоносной для него. Недавно он пожелал Светлане Сергеевне здоровья и призвал молиться за нее, когда узнал, что звезда советского фильма «Девчата» была госпитализирована.
«Дай Бог ей здоровья. Люблю, уважаю. Все мы молимся за ее здоровье, я уверен, все будет хорошо. Она с таким стержнем… Она поборет эту болезнь», — говорил артист.
Стоит отметить, что, хотя Киркоров не снялся в фильме Дружининой, но в 1988 году он презентовал одноименный музыкальный альбом «Синдбад-мореход». К слову сейчас, Филипп Киркоров задействован в съемках комедийного фильма «Братья», в котором играет главную роль.