Валерия Гай Германика подала в суд на коммунальщиков

В октябре 2021 года Валерия Гай Германика подала в суд на соседей из-за испорченной картины. Произведение искусства пострадало в результате потопа в ее московской квартире на Большой Дмитровке — картина Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды» оказалась уничтожена. Помимо этого, в квартире вздулся паркет. Ущерб оценили в 408 тысяч рублей.