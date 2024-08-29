Охлобыстин вспомнил об обиде коллеги из США из-за шутки про бомбежку

«Я мог, например, так сказать: "Ты не бойся, парень! Мы когда Америку будем бомбить, район с твоими родителями оставим!". Периодически он разговаривал с родителями посредством скайпа; я им махал руками на заднем плане. А потом как-то неожиданно выяснилось, что он обижен», — рассказал актер.