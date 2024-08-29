Дарья Урсуляк снимается в детективе про уникальный артефакт: первые кадры

Появились первые кадры со съемок детективной приключенческой комедии «Находка века». Главную роль в сериале исполняет Дарья Урсуляк. Сценарий картины написал Роман Кантор («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»).
По сюжету, амбициозная Диана пишет научную работу о роли женщины в Ветхом Завете. Для исследований она приезжает в Армению, где натыкается на следы настоящего Ноева ковчега. Девушка отправляется в полное опасностей приключение, спутниками в котором для нее станут обаятельный аферист Авет и полицейский-искусствовед Рубен. Диана попробует раскрыть загадку Всемирного потопа и постарается изменить отношение к близким и к самой себе.
Съемки сериала будут происходить в двух странах — России и Армении. Продюсер Таймураз Бадзиев уверен, что может получиться «по-настоящему международный проект».
Исполнительница роли Дианы Дарья Урсуляк находит, что очень близка со своей героиней: «Она историк, археолог, фанатик от науки. Все это было и в моей прошлой жизни до театрального вуза. Я представляю, что такое драйв научного поиска, как вдохновляет возможность открытия, любого, даже маленького. Но Диане не нужны маленькие открытия, она безумно амбициозна, она мчит вперед, не замечая ничего и никого вокруг».
Режиссером сериала стал Семен Литовчин, поставивший «Универ. 13 лет спустя». В проекте также заняты Игорь Верник, Полина Ауг, Алена Хмельницкая и другие актеры.
Премьера сериала «Находка века» состоится в онлайн-кинотеатре Okko.