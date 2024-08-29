Дарья Урсуляк снимается в детективе про уникальный артефакт: первые кадры

Исполнительница роли Дианы Дарья Урсуляк находит, что очень близка со своей героиней: «Она историк, археолог, фанатик от науки. Все это было и в моей прошлой жизни до театрального вуза. Я представляю, что такое драйв научного поиска, как вдохновляет возможность открытия, любого, даже маленького. Но Диане не нужны маленькие открытия, она безумно амбициозна, она мчит вперед, не замечая ничего и никого вокруг».