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Дарья Урсуляк снимается в детективе про уникальный артефакт: первые кадры

Актриса сыграет молодую амбициозную ученую в приключенческой картине «Находка века»
Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»
Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»

Появились первые кадры со съемок детективной приключенческой комедии «Находка века». Главную роль в сериале исполняет Дарья Урсуляк. Сценарий картины написал Роман КанторМастер и Маргарита», «Серебряные коньки»).

По сюжету, амбициозная Диана пишет научную работу о роли женщины в Ветхом Завете. Для исследований она приезжает в Армению, где натыкается на следы настоящего Ноева ковчега. Девушка отправляется в полное опасностей приключение, спутниками в котором для нее станут обаятельный аферист Авет и полицейский-искусствовед Рубен. Диана попробует раскрыть загадку Всемирного потопа и постарается изменить отношение к близким и к самой себе.

Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»
Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»
Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»
Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»

Съемки сериала будут происходить в двух странах — России и Армении. Продюсер Таймураз Бадзиев уверен, что может получиться «по-настоящему международный проект».

Исполнительница роли Дианы Дарья Урсуляк находит, что очень близка со своей героиней: «Она историк, археолог, фанатик от науки. Все это было и в моей прошлой жизни до театрального вуза. Я представляю, что такое драйв научного поиска, как вдохновляет возможность открытия, любого, даже маленького. Но Диане не нужны маленькие открытия, она безумно амбициозна, она мчит вперед, не замечая ничего и никого вокруг».

Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»
Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»
Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»
Дарья Урсуляк на съемках сериала «Находка века»

Режиссером сериала стал Семен Литовчин, поставивший «Универ. 13 лет спустя». В проекте также заняты Игорь Верник, Полина Ауг, Алена Хмельницкая и другие актеры.

Премьера сериала «Находка века» состоится в онлайн-кинотеатре Okko.