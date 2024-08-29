Жюри этого года возглавила Изабель Юппер. Вместе с ней оценивать картины из конкурса будут режиссеры Джузеппе Торнаторе, Джеймс Грэй, Абдеррахман Сиссако, Агнешка Холланд, Эндрю Хэй, Клебер Мендонса Фильо, Юлия фон Хайнц и актриса Чжан Цзыи.