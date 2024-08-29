28 августа на острове Лидо стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль, открывшийся премьерой фильма «Битлджус Битлджус» — продолжения мистической хоррор-комедии Тима Бертона 1988 года.
На красной дорожке блистали звезды картины — Вайнона Райдер, Майкл Китон, Кэтрин О’Хара, Джастин Теру и Дженна Ортега, прославившаяся благодаря главной роли в сериале Бертона «Уэнсдэй», а также сам режиссер в компании Моники Беллуччи.
Кроме того, среди гостей вечера были Кейт Бланшетт, Сигурни Уивер, Уиллем Дефо, Изабель Юппер, Тейлор Расселл и другие звезды.
Первую награду во время церемонии открытия вручили Сигурни Уивер — звезда «Чужого», «Охотников за привидениями» и «Аватара» стала обладательницей почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф.
Жюри этого года возглавила Изабель Юппер. Вместе с ней оценивать картины из конкурса будут режиссеры Джузеппе Торнаторе, Джеймс Грэй, Абдеррахман Сиссако, Агнешка Холланд, Эндрю Хэй, Клебер Мендонса Фильо, Юлия фон Хайнц и актриса Чжан Цзыи.
Основная программа кинофестиваля в этот раз представлена 21 картиной, в их числе — «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман, байопик «Мария» с Анджелиной Джоли в роли оперной дивы Марии Каллас и «Комната по соседству» Педро Альмодовара с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон.
Вне конкурса зрителям покажут «Одиноких волков» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, вторую часть «Горизонтов» Кевина Костнера и несколько эпизодов сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт, а в рамках программы «Горизонты» состоится премьера драмы «Тихая жизнь» с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным.
81-й Венецианский кинофестиваль продлится до 7 сентября.