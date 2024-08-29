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Милош Бикович развеселил поклонников фото с плюшевым гусем

Многие отметили, что у актера отличное чувство юмора

Милош Бикович в личном блоге опубликовал забавные фото с большим плюшевым гусем. На первом кадре 36-летний актер смотрит на игрушку, а на втором — мило ее обнимает.

«У меня есть ощущение, что этот гусь ненастоящий», — пошутил Бикович в подписи к снимкам.

Забавные кадры развеселили его поклонников, которые заметили, что у звезды франшизы «Холоп» отличное чувство юмора.

«Милош, какой же вы красивый и умный одновременно, с отличным чувством юмора и стиля! Вы вобрали в себя лучшие качества человечества», «А вы говорите, иностранцы шутить не умеют», «Вы так мило смотритесь с этим гусем», «Как можно быть таким умным, красивым, веселым, немного чудным, я правда понять не могу», «Настоящий, конечно, вон как смотрит на вас».

Напомним, Милош Бикович — известный сербский актер, который прославился благодаря участию в таких российских проектах, как «Лед», «Вызов», «Магомаев», «Балканский рубеж», «The Телки», «Отель “Белград”» и другим.