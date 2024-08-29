Милош Бикович развеселил поклонников фото с плюшевым гусем

«Милош, какой же вы красивый и умный одновременно, с отличным чувством юмора и стиля! Вы вобрали в себя лучшие качества человечества», «А вы говорите, иностранцы шутить не умеют», «Вы так мило смотритесь с этим гусем», «Как можно быть таким умным, красивым, веселым, немного чудным, я правда понять не могу», «Настоящий, конечно, вон как смотрит на вас».