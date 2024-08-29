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61-летняя Деми Мур показала фигуру в прозрачном белье

Актриса примерила необычные образы для обложки глянца

Актриса Деми Мур снялась в нижнем белье для журнала Interview. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

На обложке она позировала в трикотажном черном платье, распустив волосы. На других фото 61-летняя Деми Мур изображена на коленях на кровати в прозрачном боди и юбке бренда Saint Laurent, дополнив белье металлическим поясом. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с красной помадой.

Деми Мур родила троих дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Ранее в сети обсуждают фото Деми Мур в шортах на яхте.