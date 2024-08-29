Рузиль Минекаев рассказал о съемках со звездой турецких сериалов

«Это интересно, необычно, и, если честно, первое время я не представлял, как это будет. Это классный опыт! Мы разговариваем с ним через переводчика. Оказалось, что я знаю много слов на турецком, потому что татарский и турецкий немного похожи. Мы перекинулись с ним парой слов», — поделился Минекаев.