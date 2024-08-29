Нагиев не выдерживает критики в новом сериале: первые кадры

Начались съемки комедийного сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в роли заклятых врагов.
Нагиев играет народного любимца, популярного и успешного актера Вячеслава Третьякова. Карьеру кинозвезды портит только одно — нелестные отзывы блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Разъяренный Третьяков случайно завязывает с ним драку и оказывается в ловушке. Теперь, чтобы очистить репутацию, он вынужден выполнить требование Кисляка, а именно — посвятить себя постановке в никому не известном провинциальном театре.
«Авторы сериала “Актерище” имели в виду мой образ, когда придумывали свою историю, а это всегда подкупает любого актера. Более того, сценаристы были готовы прислушиваться к замечаниям и давать мне творческую свободу в подходе к моему персонажу. Мне кажется, что “Актерище” — это теплое и самоироничное кино», — поведал Нагиев.
Режиссером картины, поднимающей актуальную тему культуры отмены, стал Дмитрий Невзоров, снявший «Дядю Лешу» и «Свободные отношения». В сериале также заняты Екатерина Стулова, Александр Балуев, Евгения Туркова и Жаргал Бадмацыренов.
Премьера сериала «Актерище» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Kion.