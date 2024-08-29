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Нагиев не выдерживает критики в новом сериале: первые кадры

В комедии «Актерище» он играет кинозвезду, столкнувшуюся с культурой отмены
Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»
Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»

Начались съемки комедийного сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в роли заклятых врагов.

Нагиев играет народного любимца, популярного и успешного актера Вячеслава Третьякова. Карьеру кинозвезды портит только одно — нелестные отзывы блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Разъяренный Третьяков случайно завязывает с ним драку и оказывается в ловушке. Теперь, чтобы очистить репутацию, он вынужден выполнить требование Кисляка, а именно — посвятить себя постановке в никому не известном провинциальном театре.

Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»
Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»
Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»
Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»

«Авторы сериала “Актерище” имели в виду мой образ, когда придумывали свою историю, а это всегда подкупает любого актера. Более того, сценаристы были готовы прислушиваться к замечаниям и давать мне творческую свободу в подходе к моему персонажу. Мне кажется, что “Актерище” — это теплое и самоироничное кино», — поведал Нагиев.

Режиссером картины, поднимающей актуальную тему культуры отмены, стал Дмитрий Невзоров, снявший «Дядю Лешу» и «Свободные отношения». В сериале также заняты Екатерина Стулова, Александр Балуев, Евгения Туркова и Жаргал Бадмацыренов.

Антон Лапенко и Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»
Антон Лапенко и Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»
Антон Лапенко и Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»
Антон Лапенко и Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»
Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»
Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Актерище»

Премьера сериала «Актерище» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Kion.