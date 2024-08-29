Нагиев не выдерживает критики в новом сериале: первые кадры

«Авторы сериала “Актерище” имели в виду мой образ, когда придумывали свою историю, а это всегда подкупает любого актера. Более того, сценаристы были готовы прислушиваться к замечаниям и давать мне творческую свободу в подходе к моему персонажу. Мне кажется, что “Актерище” — это теплое и самоироничное кино», — поведал Нагиев.