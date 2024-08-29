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41-летняя Светлана Ходченкова снялась топлес на отдыхе

Актриса опубликовала фото без лифа от бикини

Светлана Ходченкова снялась топлес на отдыхе. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

Светлана Ходченкова, фото: соцсети
Светлана Ходченкова, фото: соцсети

41-летняя актриса позировала без лифа от бикини. Она надела черные солнцезащитные очки и собрала волосы в небрежный пучок. Знаменитость сидела в бассейне спиной к камере.

В феврале Светлана Ходченкова в интервью РБК призналась, что всегда настаивает на пробах, так как это помогает ей найти общий язык с режиссером.

«Да, поскольку это не только пробы для режиссера, но и для меня как для актрисы. Они нужны, потому что мне потом с этими людьми работать. Я должна понимать, мы с режиссером контактные оба или у нас ничего не получится, слышим ли мы друг друга, на одних ли мы вибрациях существуем касательно именно этого проекта», — пояснила Ходченкова.

Ранее стало известно, что Ходченкова сыграет 17-летнюю в комедии.