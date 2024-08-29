Съемки «Королевства кривых зеркал» планируют начать зимой 2025 года

Как отметил Шипенко, картина не будет ремейком в полном смысле слова, став, скорее, новым прочтением сказки. «Сказочная волна, которая накрыла российский кинематограф, не оставила меня в стороне. Я рад представить вам сказку, которую вы все знаете. Уверен, что вы ее любите, у вас есть какие-то воспоминания о том, как вы ее смотрели, читали. <…> Мы действительно хотим ее по-новому прочитать, экранизировать, обновить. Это первый раз, когда я погружаюсь в жанр детского семейного кино. Хочу сказать, что это сложный жанр, потому что приходится думать, как работать одновременно с несколькими поколениями», — добавил Шипенко.