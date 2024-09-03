О чем фильм «Подростки: Первая любовь»
Старшеклассник Олег (Алексей Онежен) ворует с друзьями автомагнитолы и пытается толкать их частному ремонтному сервису, но его ставят на счетчик хулиганы постарше. На этом остром вираже жизни в классе Олега появляется новенькая — Оля (Александра Тихонова) похожа на фею из другого мира, но вынуждена терпеть деспотичного отца с борсеткой.
На девушку кладет глаз лидер школьных мажоров Пижон (Олег Савостюк), он не сомневается в своей неотразимости. Но та внезапно отвечает взаимностью парню, как ни странно, не с гитарой (что было бы логично, поскольку перед нами мюзикл с хитами из 90-х), а с блокнотом, ведь наш похититель магнитол — начинающий поэт. Перед влюбленными встает стена непреодолимых проблем — гопники, школа, мажоры, отец девочки и мать мальчика (Елена Лядова) со своим сожителем (Никита Кологривый), который всего на восемь лет старше Олега. И они мечтают, что однажды транспортник с местного военного аэродрома унесет их в даль светлую на юг.
Зачем смотреть
«Подростки» — мелодрама о первой школьной любви на фоне провинциальных 90-х. Фильм, конечно, не «Вестсайдская история», поскольку там основой были «Ромео и Джульетта», но мюзикл о бедной околокриминальной молодежи — это всегда интересно. Симпатичные юные актеры вполне убедительно играют накал страстей; типажи, ситуации — все узнаваемо для тех, кто когда-то пережил 90-е в реальности. Хотя и превращено в сказку, словно разыгранную в подробных театральных декорациях.
Эпоха, которую принято изображать в мрачных тонах, здесь насыщена теплым светом — так передается простая, но верная мысль о том, что молодым все хорошо, особенно когда есть любовь. Песни из 90-х, исполняемые персонажами, вписались в такую концепцию на удивление органично, а в сочетании с хореографией в сцене на рынке это даже напоминает индийское кино.
Почему можно не смотреть
К сожалению, российские хиты 90-х по самому своему музыкальному качеству никак не тянут на тарантиновский саундтрек с американской классикой 60-х. Из них не вытянуть ни драмы, ни романтики, ни драйва, они служат лишь иллюстрацией эпохи. В результате историю Олега и Оли хоть и любопытно смотреть, но сопереживания она не вызывает — мы просто наблюдаем за «дискотекой 90-х». Для молодежной аудитории это выглядит кринжово, а для их родителей малоубедительно.
Смазывает впечатление и нелепая концовка картины. Как драма фильм не работает, поскольку у героев нет никакой настоящей стержневой цели и проблемы для преодоления. Ограбить, например, местного наркодилера, чтобы спасти умирающего персонажа и свалить в даль светлую, а не просто на курорте отдохнуть. А для реалистичного кино о простых и обычных людях «Подростки» слишком сказочные и с очень поверхностными типажами.