На девушку кладет глаз лидер школьных мажоров Пижон (Олег Савостюк), он не сомневается в своей неотразимости. Но та внезапно отвечает взаимностью парню, как ни странно, не с гитарой (что было бы логично, поскольку перед нами мюзикл с хитами из 90-х), а с блокнотом, ведь наш похититель магнитол — начинающий поэт. Перед влюбленными встает стена непреодолимых проблем — гопники, школа, мажоры, отец девочки и мать мальчика (Елена Лядова) со своим сожителем (Никита Кологривый), который всего на восемь лет старше Олега. И они мечтают, что однажды транспортник с местного военного аэродрома унесет их в даль светлую на юг.