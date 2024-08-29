Российский продюсер вспомнил о разочаровании от встречи с Аленом Делоном

«Открывается дверь, из которой выходит сам Ален Делон. А вслед за ним… Наташа, очаровательная переводчица, поправляющая на себе платье. И тут я понимаю: Ален Делон и правда главный секс-символ нашего времени, потому что по дороге из Шереметьево в гостиницу уже успел соблазнить свою переводчицу», — пишет Митрошенков.