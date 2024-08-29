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Полнометражный «Лунтик» поставил рекорд до премьеры

Мультфильм собрал 4,2 миллиона рублей во время предпродаж

Полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» поставил рекорд еще до премьеры. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Согласно данным о предпродажах билетов, к 28 августа предпродажи фильма по мотивам мультсериала о космическом пришельце Лунтике составили 4,2 млн рублей.

Тем самым, уточняет издание, новинка показала лучший результат в сравнении со множеством предшественников, включая проекты «Финник» (2,2 млн рублей, стартовые сборы — 120,2 млн), «Маша и медведь в кино: Скажите “Ой!”» (1,685 млн рублей, стартовые сборы — 38,8 млн), «Три богатыря. Ни дня без подвига» (1,108 млн рублей, стартовые сборы — 59,1 млн), «Яга и книга заклинаний» (1,101 млн рублей, стартовые сборы — 55,1 млн), «Смешарики снимают кино» (1 млн рублей, стартовые сборы — 52,8 млн.

Накануне Константин Бронзит назвал полнометражного «Лунтика» одной из лучших работ в своей карьере. Он также призвал не приписывать искусству роль воспитателя.