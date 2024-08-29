Кинокомпания потребовала с Ивлеевой 4,6 миллиона рублей

Team Films хочет взыскать с Ивлеевой выплаченный аванс с процентами. Знаменитость утвердили на одну из главных ролей в сериале, однако блогерша не приняла участие в съемках из-за скандала с «голой» вечеринкой. В итоге телеведущую заменили на другую актрису. Как утверждает SHOT, блогерша не вернула аванс. Всего кинокомпания требует со знаменитости — 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей.