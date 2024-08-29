Режиссер оригинального «Ворона» посмеялся над провалом ремейка

Режиссер оригинального фильма «Ворон» Алекс Пройас жестко раскритиковал ремейк картины, который в этом месяце вышел в кинопрокат. Свою оценку постановщик дал в своей соцсети.
Особенно режиссера повеселили кассовые сборы нового «Ворона», который за первый уикенд собрал меньше 5 миллионов долларов, что в десять раз меньше суммы, потраченной на производство.
«Думал, ремейк — это попытка срубить денег. Кажется, денег там немного. Отзывы на фильм похожи на то, как стегают мертвую лошадь», — написал Пройас.
Ранее проект Кино Mail рассказал, каким получился ремейк культового «Ворона».