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Режиссер оригинального «Ворона» посмеялся над провалом ремейка

Алекс Пройас сравнил ремейк с мертвой лошадью

Режиссер оригинального фильма «Ворон» Алекс Пройас жестко раскритиковал ремейк картины, который в этом месяце вышел в кинопрокат. Свою оценку постановщик дал в своей соцсети.

Особенно режиссера повеселили кассовые сборы нового «Ворона», который за первый уикенд собрал меньше 5 миллионов долларов, что в десять раз меньше суммы, потраченной на производство.

«Думал, ремейк — это попытка срубить денег. Кажется, денег там немного. Отзывы на фильм похожи на то, как стегают мертвую лошадь», — написал Пройас.

Ранее проект Кино Mail  рассказал, каким получился ремейк культового «Ворона».