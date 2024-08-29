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Дочь Машкова заявила о тоске по России

Уехавшая из России Мария Машкова описала свое состояние словами «грустно, больно»
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: PersonaStars

Дочь актера Владимира Машкова Мария Машкова призналась, что скучает по работе в России. Об этом она сообщила в интервью «Вечерней Москве».

«Безусловно, мне грустно, больно, я очень скучаю. Я любила свою работу в России», — заявила Мария.

Машкова переехала в Соединенные Штаты Америки на постоянное место жительства больше пяти лет назад. В последнее время она стала негативно высказываться в отношении России и специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Машкова с мужем прилетела в Германию.