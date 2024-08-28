Обвиненный в каннибализме актер продал машину из-за проблем с деньгами

Артист рассказал, что приобрел внедорожник в 2017 году на Рождество. «Я очень любил этот грузовик. И вот у нас с ним была последняя поездка, потому что я его продаю. Я залил в него бензина примерно на 500 долларов, и я не могу больше позволить себе такие расходы», — сказал он.