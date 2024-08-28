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Обвиненный в каннибализме актер продал машину из-за проблем с деньгами

Арми Хаммер столкнулся с большими расходами на бензин
Арми Хаммер
Арми ХаммерИсточник: Legion-Media.ru

Обвиненный в каннибализме голливудский актер Арми Хаммер решил продать любимую машину из-за проблем с деньгами. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Артист рассказал, что приобрел внедорожник в 2017 году на Рождество. «Я очень любил этот грузовик. И вот у нас с ним была последняя поездка, потому что я его продаю. Я залил в него бензина примерно на 500 долларов, и я не могу больше позволить себе такие расходы», — сказал он.

Хаммер поделился, что теперь у него новая машина. «Она крошечная, гибридная. Я, вероятно, буду тратить на бензин около десяти баксов в месяц», — добавил звезда фильма «Агенты А.Н.К.Л.».

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, после чего артист столкнулся с трудностями в карьере.

Напомним, в июле актер признался в банкротстве на фоне своей «отмены».