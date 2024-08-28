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Райан Рейнольдс показал скрытую сцену из «Дэдпула и Росомахи»

Актер опубликовал ролик в соцсети

Исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул и Росомаха» Райан Рейнольдс поделился скрытой сценой после титров. Ролик актер опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Героем эпизода, который не демонстрировался на большом экране в кинотеатральной версии, стал Гамбит в исполнении Ченнинга Татума. Действие происходит в мире Пустоты: супергерой проходит среди поверженных противников, поворачивается в камеру и улыбается. В отражении его глаз виден портал, похожий на те, которые создает Доктор Стрендж.

Ранее стало известно, что картина Marvel собрала в прокате больше других фильмов в категории R (18+).