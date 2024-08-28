Райан Рейнольдс показал скрытую сцену из «Дэдпула и Росомахи»

Героем эпизода, который не демонстрировался на большом экране в кинотеатральной версии, стал Гамбит в исполнении Ченнинга Татума. Действие происходит в мире Пустоты: супергерой проходит среди поверженных противников, поворачивается в камеру и улыбается. В отражении его глаз виден портал, похожий на те, которые создает Доктор Стрендж.