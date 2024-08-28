Звезда «Молодежки» вспомнил о съемках с Дженнифер Лоуренс

«Первые несколько часов мы между моторами, чтобы никого не смущать, прикрывались халатиками, полотенчиками, но потом уже перестали прыгать туда-сюда, какой смысл? Все все видели, кого мы обманываем, зачем продолжаем придавать этому значение? Спустя 6 часов Джен заявляет оператору: “Джерри, предупреждаю, я съела все оливки из твоего салата. Да, и, ребят, принесите кто-нибудь мне вишневые мармеладки с буфета, спасибо!” Меня это так умилило!» — рассказал актер.