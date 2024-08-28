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Моника Беллуччи в Венеции снялась в облегающем платье с декольте

Актриса появилась на фотоколле фильма «Битлджус Битлджус» в элегантном образе
Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Моника Беллуччи появилась на 81-м Венецианском кинофестивале в элегантном образе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Моника Беллуччи вместе с возлюбленным, режиссером Тимом Бертоном была замечена в Италии. Накануне влюбленные прибыли в Венецию на кинофестиваль, в рамках которого состоится премьера фильма «Битлджус Битлджус». На фотоколле актриса позировала в черном облегающем миди-платье в горох с декольте. Она дополнила его солнцезащитными очками и босоножками на платформе. Знаменитость сделала легкую укладку и нюдовый макияж.

Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».

На днях Моника Беллуччи стала героиней нового выпуска журнала Madame Figaro. На одном из кадров актриса была запечатлена в черном облегающем платье с разрезом до ягодиц. При этом звезда не стала надевать нижнее белье.