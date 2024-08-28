Киркоров призвал молиться за режиссера «Гардемаринов»

Он назвал народную артистку России «дивой кино». «Если не последняя, то одна из последних величайших актрис, режиссеров кино в нашей стране. Дай Бог ей здоровья. Люблю, уважаю. Все мы молимся за ее здоровье, я уверен, все будет хорошо. Она с таким стержнем… Она поборет эту болезнь», — сказал исполнитель.