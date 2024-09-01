Кстати, самих монстров Альварес воссоздавал с не меньшей тщательностью, используя не только графику, но и технологии прошлого вроде аниматроников и актеров в костюмах. Так или иначе, чужие вышли убедительными, и в кадре их предостаточно: фейсхаггеры, как им и положено, прыгают на лица героев, честбастеры рвут грудные клетки, взрослые особи шипят, щелкают двойными челюстями и ловко размахивают шипастыми хвостами. Зрителю, цель которого — узнать, что инопланетная тварь может сделать с человеческим телом, «Чужой: Ромул» предлагает множество ответов.