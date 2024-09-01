О чем фильм «Чужой: Ромул»
Молодые сотрудники корпорации Weyland-Yutani, живущие и работающие на лишенной солнечного света шахтерской планете, разрабатывают план, который позволит им прервать отношения с работодателем до официального истечения контракта. Молодежь отправляется на «бесхозный корабль», застрявший на орбите, чтобы забрать оставшиеся на нем криогенные капсулы — эти устройства позволят героем сбежать и добраться до ближайшей обитаемой системы.
На месте выясняется, что корабль — на самом деле огромная станция под названием «Возрождение». Более того, станцию не бросили, как предполагалось ранее, просто всех сотрудников и обитателей убили ксеноморфы, жуткие живучие твари, размножающиеся благодаря паразитированию на живых организмах.
Зачем смотреть
Жанровый режиссер из Уругвая Федерико Альварес ранее уже успел перезапустить «Зловещих мертвецов», а также приложить руку к «Техасской резне бензопилой» образца 2022 года. Теперь кинематографист добрался до еще одной культовой хоррор-франшизы; получившийся фильм доказывает, что к «Чужому» Альварес относится крайне уважительно.
Тщательность, с которой режиссер воспроизводит предметный мир оригинальных фильмов, впечатляет. Героев окружает не хромированная супертехника будущего, а неуклюжие девайсы и компьютеры, будто бы собранные из найденных на свалке запчастей. Это неуютная реальность, в которой технологии могут быть столь же недружелюбными, как и ксеноморфы.
Кстати, самих монстров Альварес воссоздавал с не меньшей тщательностью, используя не только графику, но и технологии прошлого вроде аниматроников и актеров в костюмах. Так или иначе, чужие вышли убедительными, и в кадре их предостаточно: фейсхаггеры, как им и положено, прыгают на лица героев, честбастеры рвут грудные клетки, взрослые особи шипят, щелкают двойными челюстями и ловко размахивают шипастыми хвостами. Зрителю, цель которого — узнать, что инопланетная тварь может сделать с человеческим телом, «Чужой: Ромул» предлагает множество ответов.
Почему можно не смотреть
С сюжетом Альварес, выступивший в качестве соавтора сценария, тоже поступил в каком-то смысле уважительно. Он просто взял все самые значимые и запоминающиеся элементы из первых двух фильмов, добавил щепотку «Прометея», взболтал получившуюся смесь и представил ее аудитории в качестве новой истории.
В «Ромуле» нет ни неожиданных ситуаций, ни запоминающихся персонажей (одна из участниц событий определяется единственным свойством — беременностью, остальные ушли от нее не так далеко). Не ждите, что картина Альвареса даст вам возможность встретиться с новыми Рипли, Головастиками или хотя бы рядовыми Васкес.
Зато «Ромул» столкнет вас со старым андроидом, уничтоженным героиней Сигурни Уивер еще в 1979-м. Сыгравший его Иэн Холм умер четыре года назад, но это не помешало Альваресу и его коллегам с помощью компьютерной графики оживить актера. Цифровая копия Холма — пожалуй, самый неудачный визуальный элемент картины, а также напоминание о том, что «Ромул» — скорее фансервис, а не полноценное продолжение франшизы.