Мэттью Макконахи показал откровенное фото с женой на газоне

Голливудский актер Мэттью Макконахи опубликовал в соцсети откровенное фото с женой на газоне.
54-летний Мэттью Макконахи был запечатлен в голубой рубашке с коротким рукавом, коричневой кепке, белых носках и ботинках, а его супруга, дизайнер Камила Алвес — в джинсовой рубашке, кепке цвета хаки, белых носках и ботинках. Влюбленные без нижнего белья косили газон. Снимок был сделан для продвижения бренда органической текилы Pantalones, который пара запустила в прошлом году.
Голливудский актер встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью и дизайнером Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).
Недавно Мэттью Макконахи заявил, что брал творческий перерыв на два года, когда почувствовал эмоциональное выгорание. По словам актера, он даже обсуждал с женой необходимость найти новое призвание.
Ранее Мэттью Макконахи уже публиковал провокационное фото. Актер снялся в полуобнаженном виде для рекламы своего бренда текилы.