Моника Беллуччи прибыла в Венецию вместе с Тимом Бертоном

Актриса Моника Беллуччи вышла на публику с Тимом Бертоном на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Daily Mail.
Моника Беллуччи появилась на публике в черной блузе с глубоким декольте, а также белом костюме. Образ дополнила сумка из белой кожи и солнцезащитные очки. Вместе с ней перед папарацци позировал ее возлюбленный Тим Бертон.
На прошлой неделе Моника Беллуччи впервые за долгое время появилась на публике с режиссером Тимом Бертоном. Актриса вышла в свет в брючном костюме с черным топом, а ее возлюбленный — в черной рубашке, пиджаке и брюках.
Ранее сообщалось, что новый фильм Бертона «Битлджус Битлджус» откроет 81-й Венецианский кинофестиваль. Одну из главных ролей в картине исполнила Беллуччи.
Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».