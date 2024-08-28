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Моника Беллуччи прибыла в Венецию вместе с Тимом Бертоном

Актеры появились на публике в преддверии международного кинофестиваля
Тим Бертон и Моника Беллуччи
Тим Бертон и Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Моника Беллуччи вышла на публику с Тимом Бертоном на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Daily Mail.

Моника Беллуччи появилась на публике в черной блузе с глубоким декольте, а также белом костюме. Образ дополнила сумка из белой кожи и солнцезащитные очки. Вместе с ней перед папарацци позировал ее возлюбленный Тим Бертон.

На прошлой неделе Моника Беллуччи впервые за долгое время появилась на публике с режиссером Тимом Бертоном. Актриса вышла в свет в брючном костюме с черным топом, а ее возлюбленный — в черной рубашке, пиджаке и брюках.

Ранее сообщалось, что новый фильм Бертона «Битлджус Битлджус» откроет 81-й Венецианский кинофестиваль. Одну из главных ролей в картине исполнила Беллуччи.

Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».