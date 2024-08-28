57-летняя Николь Кидман снялась в откровенном образе

Голливудская актриса Николь Кидман стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. Издание опубликовало фото в соцсетях.
На одном из кадров 57-летняя Николь Кидман была запечатлена топлес. Актриса приспустила платье и прикрыла голую грудь руками. При этом знаменитость надела массивные золотые серьги. Стилисты сделали артистке высокую прическу. На обложке Николь Кидман предстала в черном кожаном платье, которое дополнили часы и бриллиантовое кольцо. Она стояла в фотостудии с объемными локонами и естественным макияжем.
Недавно Николь Кидман призналась, что ее роль в предстоящем эротическом триллере «Плохая девочка» не похожа ни на одну из тех, что она играла за свою 40-летнюю карьеру. Актриса отметила, что до сих пор не видела картину и не уверена, останется ли смотреть ее на предстоящей премьере на Венецианском фестивале. Николь Кидман добавила, что испытает странное чувство, поскольку зрители на мировых экранах увидят то, что обычно «скрывают в своих домашних видео».