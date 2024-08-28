Дочь Цыганова рассказала об отношениях с Юлией Снигирь

«У Юлии прекрасный вкус, и она вдохновляет им не только меня. Мы иногда можем прислать друг другу что-то веселое, например, что этот Новый год надо встречать в золоте или что-нибудь подобное. И потом скидывать в шутку золотые вещи. Такое бывает», — рассказала Цыганова изданию Woman.ru.