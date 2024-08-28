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Дочь Цыганова рассказала об отношениях с Юлией Снигирь

Полина Цыганова призналась, что обсуждает с женой своего отца модные новинки
Полина Цыганова и Евгений Цыганов
Полина Цыганова и Евгений Цыганов

Полина Цыганова, старшая дочь Евгения Цыганова, рассказала о своих взаимоотношениях с женой отца, актрисой Юлией Снигирь. Наследница звезды сериала «Оттепель» призналась, что обсуждает со Снигирь модные новинки.

«У Юлии прекрасный вкус, и она вдохновляет им не только меня. Мы иногда можем прислать друг другу что-то веселое, например, что этот Новый год надо встречать в золоте или что-нибудь подобное. И потом скидывать в шутку золотые вещи. Такое бывает», — рассказала Цыганова изданию Woman.ru.

Ранее Снигирь признавалась, что ездила вместе с мужем и его старшей дочерью отдыхать в Санкт-Петербург.

Напомним, Полина Цыганова родилась в союзе Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой. У актера, помимо Полины, есть еще шестеро детей от прошлого брака.

От Леоновой Цыганов ушел к Снигирь, которая в 2016 году родила ему сына Федора. Спустя три года звезды сыграли свадьбу.

Полина Цыганова пошла по стопам родителей. 19-летняя актриса снялась в главных ролях в таких проектах, как «110» и «Алиса не может ждать».

Одна из последних картин с ее участием — «Чистый лист» — была отмечена на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», где получила главный приз.