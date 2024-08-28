Жена Андреасяна заявила, что не снимается обнаженной

В интервью Моряк также призналась, что не обижается на высказывания о том, что прославилась благодаря мужу, режиссеру Сарику Андреасяну, поскольку «в целом так и есть». Артистка рада, что находится с супругом «в одной команде». Она уверена, что таким образом они смогут добиться еще больших успехов в будущем.