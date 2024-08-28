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Звезда «Универа» раскрыл отношения с живущим за границей сыном

Алексей Гаврилов заявил, что шестилетний Соломон живет в Азии
Алексей Гаврилов
Алексей ГавриловИсточник: Legion-Media.ru

Актер Алексей Гаврилов рассказал в беседе с Voice, что его старший сын Соломон от инструктора по йоге Марины Мельниковой живет за границей.

По словам Гаврилова, шестилетний Соломон находится в Азии. Артист поддерживает отношения с ребенком и общается с ним по видеосвязи. Как отметил актер, мальчик замечательно окончил учебный год.

Гаврилов также поддерживает связь с двухлетним сыном Рамой от предпринимательницы Мари Кирти.

«Мы видимся. Кроме того, у меня со всеми женами прекрасные, хорошие, достойные отношения», — заявил актер.

В июне Мари Кирти раскрыла, что была в отношениях с Гавриловым. Она заявила, что ей стыдно за свой выбор.

«Я не хочу, чтобы об этом знали, как бы я ни удаляла посты и фотки, но это часть моего опыта и это отец моего сына. Скрыть не получится», — заявила бизнесвумен.

6 августа жена звезды сериала «Универ» Алексея Гаврилова Катерина Кейру рассказала, что ждет ребенка.

Гаврилов и Кейру поженились в июне 2024 года. Катерина является членом сборной России по баскетболу, чемпионкой Европы, бронзовой призершей ЧМ России и главой фонда «Женщина вправе сказать».