Ревва рассказал, когда выйдут новые фильмы с его участием

«Это комедийные проекты. Чего-то так много грусти. Наверное, моя цель — все-таки людей делать счастливыми, расслабленными. Артур Пирожков создан для того, чтобы люди танцевали. Танцевали дети, родители и родители их родителей. А хорошая комедия — мне кажется, это как антидепрессант», — отметил Ревва.