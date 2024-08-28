Ревва рассказал, когда выйдут новые фильмы с его участием

Александр Ревва в беседе с Кино Mail рассказал, когда выйдут новые проекты с его участием. 49-летний актер признался, что готовит к выходу несколько больших картин и сериал. По мнению Реввы, следующий год для него станет киногодом.
Он подчеркнул, что новые картины с его участием будут в жанре комедии. Однако других деталей раскрывать не стал.
«Это комедийные проекты. Чего-то так много грусти. Наверное, моя цель — все-таки людей делать счастливыми, расслабленными. Артур Пирожков создан для того, чтобы люди танцевали. Танцевали дети, родители и родители их родителей. А хорошая комедия — мне кажется, это как антидепрессант», — отметил Ревва.
Корреспондент Кино Mail также поинтересовался у артиста, о какой роли он мечтает. Звезда франшизы «Бабушка легкого поведения» отметил, что каких-то конкретных мечтаний у него нет.
«Но в каждой роли я. В каждой роли есть то, что сидит внутри», — заключил актер.
Александр Ревва ранее снимался в таких комедийных проектах, как «Дублер», «Смешанные чувства», «Бабушка легкого поведения» и других.