Дима Билан снимется в сериале

Билан дебютировал в кино в 2005 году. Он сыграл камео в новогоднем музыкальном фильме «Ночь в стиле Disco». В мультфильме «Холодное сердце» Билан озвучил главного антагониста — принца Ханса. Также он принял участие в дубляже проектов «Тролли» и «Птичий дозор». Кроме того, в 2016 году он появился на экране в главной драматической роли — в военной драме «Герой».