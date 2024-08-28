Дима Билан снимется в сериале

Певец Дима Билан сообщил в беседе с NEWS.ru, что появится в сериале.
Билан отметил, что пока сняты пробные эпизоды. Выпуск проекта запланирован на 2025 год. Артист не стал раскрывать название картины. Певец уточнил, что ему часто предлагают сыграть в кино. Как признался исполнитель, ему хочется найти исключительно свое, чтобы правильно раскрыться.
«Есть разные интересные роли, есть и главные, и камео. Мне бы хотелось попробовать и драматический, и комедийный жанры, и там, и там я себя уже проявил», — рассказал артист.
Билан дебютировал в кино в 2005 году. Он сыграл камео в новогоднем музыкальном фильме «Ночь в стиле Disco». В мультфильме «Холодное сердце» Билан озвучил главного антагониста — принца Ханса. Также он принял участие в дубляже проектов «Тролли» и «Птичий дозор». Кроме того, в 2016 году он появился на экране в главной драматической роли — в военной драме «Герой».
Ранее Дима Билан показал архивное школьное фото.