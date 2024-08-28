Мадс Миккельсен сыграет сумасшедшего в новом фильме

Вместе с Миккельсеном в картине снимется Николай Ли Каас («Рыцари справедливости»). По сюжету, бывший заключенный Анкере (Ли Каас), который только что вышел из тюрьмы, отправляется на поиски денег, украденных при ограблении банка. Единственный, кто знает, где находится добыча, — это его брат Манфред (Миккельсен). Но Манфред страдает психическим заболеванием и не помнит, где спрятаны деньги.