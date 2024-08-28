Мадс Миккельсен сыграет сумасшедшего в новом фильме

Датский актер Мадс Миккельсен приступил к съемкам фильма под рабочим названием «Вернуться в реальность» (Back to Reality). Это будет черная комедия от режиссера Андерса Томаса Йенсена («Меч короля», «Братья»), сообщает портал Screen Daily.
Вместе с Миккельсеном в картине снимется Николай Ли Каас («Рыцари справедливости»). По сюжету, бывший заключенный Анкере (Ли Каас), который только что вышел из тюрьмы, отправляется на поиски денег, украденных при ограблении банка. Единственный, кто знает, где находится добыча, — это его брат Манфред (Миккельсен). Но Манфред страдает психическим заболеванием и не помнит, где спрятаны деньги.
Съемки картины начались в Дании 19 августа и продолжатся в Швеции. В фильме также снимаются Ларс Брюгманн («Рыцари справедливости»), Софи Гробель («Дом, который построил Джек»), Бодиль Ергенсон («Идиоты»), Серен Маллинг («Маргарита — королева Севера»), Николас Бро («Адамовы яблоки»), Кардо Радзаци («Золото Рейна»), Ларс Ранте («Еще по одной») и Питер Дюринг. Производством фильма занимается компания Zentropa. Бюджет картины составляет $9,6 млн.
Мадс Миккельсен и Николай Ли Каас снимались во всех предыдущих фильмах Андерса Томаса Йенсена, включая картину 2020 года «Рыцари справедливости», а также «Мерцающие огни» (2000), «Зеленые мясники» (2003), «Адамовы яблоки» (2005), «Мужчины и цыплята» (2015).
Премьера картины «Вернуться в реальность» запланирована на осень 2025 года.
Ранее Мадс Миккельсен сыграл датского дворянина в драме «Меч короля» режиссера Николая Арселя. События картины разворачиваются в 1755 году. По сюжету, датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Местные князья не спешили подчиняться королевскому наместнику. Конфликт усугубляется из-за прекрасной женщины, обещанной отцом местному феодалу.
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