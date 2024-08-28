Союз кинематографистов РФ назначил главу гильдии киноведов и кинокритиков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Кинокритик и режиссер Наталия Примакова избрана президентом гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, сообщили в союзе.
«Поздравляем Гильдию киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России с избранием руководства гильдии по рейтинговому заочному голосованию (в дистанционном формате). Наталия Валерьевна Примакова избрана президентом, а Николай Анатольевич Майоров — вице-президентом гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России», — отмечается в сообщении.
Примакова — кинокритик, сценарист, режиссер, автор более 200 фильмов и телепрограмм о кинематографе. Майоров — специалист-реставратор архивного кино, киновед, журналист, режиссер-оператор, продюсер, автор более 50 статей по истории кино и кинотехники, опубликованных в России и за рубежом.
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