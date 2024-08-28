Союз кинематографистов РФ назначил главу гильдии киноведов и кинокритиков

Примакова — кинокритик, сценарист, режиссер, автор более 200 фильмов и телепрограмм о кинематографе. Майоров — специалист-реставратор архивного кино, киновед, журналист, режиссер-оператор, продюсер, автор более 50 статей по истории кино и кинотехники, опубликованных в России и за рубежом.