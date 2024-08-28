Зрители назвали лучшие российские фильмы XXI века

Кино Mail ко Дню российского кино подготовил зрительский рейтинг лучших отечественных фильмов XXI века. Список составлен на основе оценок и количества голосов пользователей проекта российским фильмам, выходившим с 2000 года.
Топ-50 отечественных картин нашего века возглавила криминальная драма Алексея Балабанова «Брат 2». Второй фильм о непримиримом борце за правду и защитнике слабых Даниле Багрове вышел в 2000 году и со временем обрел статус культового, закрепив за Сергеем Бодровым-мл. образ национального киногероя.
На втором месте рейтинга расположился «Остров» режиссера Павла Лунгина — метафизическая драма 2006 года с Петром Мамоновым в роли праведного старца, посвятившего жизнь замаливанию греха из своего давнего прошлого.
Замкнула тройку лидеров лента Александра Котта «Брестская крепость», детально реконструирующая хронику самого начала Великой Отечественной войны, когда белорусская крепость приняла на себя первый удар немецких захватчиков.
В топ-10 лучших российских фильмов 21-го века, по мнению пользователей проекта, также вошли: военная драма «В августе 44-го», спортивно-биографические картины «Легенда №17» и «Движение вверх», драма о космосе «Время первых», социальный триллер «Дурак», а также военные экшен-драмы «9 рота» и «Битва за Севастополь».
Кроме того, в рейтинг попали такие народные хиты последних лет, как «Елки», «Лед 2», «Последний богатырь», «Холоп» и «Чебурашка».
С полным списком 50 лучших российских фильмов 21-го века по версии зрителей можно ознакомиться на сайте Кино Mail.