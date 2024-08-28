Зрители назвали лучшие российские фильмы XXI века

Топ-50 отечественных картин нашего века возглавила криминальная драма Алексея Балабанова «Брат 2». Второй фильм о непримиримом борце за правду и защитнике слабых Даниле Багрове вышел в 2000 году и со временем обрел статус культового, закрепив за Сергеем Бодровым-мл. образ национального киногероя.