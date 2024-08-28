Венецианский кинофестиваль открывается в Италии

В основной конкурсной программе также представлены такие фильмы, как «После битвы» итальянского режиссера Джанни Амелио, «И их дети после них» французских режиссеров Людовика и Зорана Бухерма, «Любовь» норвежца Дага Йохана Хаугеруда, «Странный» Лука Гуаданьино, «Бруталист» американца Брэди Корбета, «Плохая девочка» голландки Халины Рейн, «Играть с огнем» французских режиссеров Дельфины и Мюриэль Кулин, «Вермильо» итальянца Мауры Дельперо, «Сицилийские буквы» Фабио Грассадония, и «Апрель» грузинки Деа Кулумбегашвили.