Светлана Немоляева назвала ерундой слухи об ухудшении здоровья

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского, на сцене которого служит по сей день.