Актер Борис Галкин порадовался, что Пугачева уехала из России

По его словам, «нечего делать в России» тем людям, которые не разделяют ее позиции. Также Галкин назвал артистку «надутым мыльным пузырем», отметив, что как певицу больше ценит артистку Ольгу Кормухину. Последняя, заявил артист, никогда не пиарилась, в отличие от Пугачевой. Галкин подчеркнул, что еще Кормухина часто ездит в Донбасс, поэтому ее «поступки говорят сами за себя».