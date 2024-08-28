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Актер Борис Галкин порадовался, что Пугачева уехала из России

Заслуженный артист назвал правильным отъезд певицы из страны
Алла Пугачева
Алла ПугачеваИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Заслуженный артист РФ Борис Галкин порадовался, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали из России. Его слова передает издание aif.ru.

«Правильно сделали, что эмигрировали. Потому что такие товарищи России не нужны», — заявил актер.

По его словам, «нечего делать в России» тем людям, которые не разделяют ее позиции. Также Галкин назвал артистку «надутым мыльным пузырем», отметив, что как певицу больше ценит артистку Ольгу Кормухину. Последняя, заявил артист, никогда не пиарилась, в отличие от Пугачевой. Галкин подчеркнул, что еще Кормухина часто ездит в Донбасс, поэтому ее «поступки говорят сами за себя».

«Ну, а то, что творит Максим… Печально наблюдать — он был хороший ведущий детской передачи. Но что-то произошло там с головой…» — посетовал Галкин.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль.

3 августа сообщалось, что Пугачева может снова посетить Россию. Также ходили слухи, что артистка планирует дать большой сольный концерт на родине. Однако позднее Галкин опроверг информацию о выступлениях исполнительницы.