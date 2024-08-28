Звезда «Бумера» судится с коммунальщиками из-за долгов

По данным канала, коммунальщики подали в суд на чету Мерзликиных, а также еще семь человек. Причиной стало то, что соседи игнорировали оповещения от службы с конца ноября 2023 года. Поскольку Мерзликин отказался оплачивать долг, то компания решила взыскать задолженность.