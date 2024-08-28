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Жена Андреасяна высказалась о том, что стала успешной благодаря ему

Елизавета Моряк заявила, что ей нравится работать с мужем-режиссером
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян

Актриса Елизавета Моряк призналась, что не обижается на высказывания о том, что прославилась благодаря мужу Сарику Андреасяну, поскольку «в целом так и есть». Ее слова передает издание Леди Mail.

«Я не скрываю: часть моего успеха — это успех моего мужа. Я рада, что мы с ним в одной команде, это поможет нам добиться еще больших успехов в будущем», — заявила она.

Также актриса подчеркнула, что ей нравится работать с супругом, потому что он понимает ее, как «никто другой». У них гораздо больше разногласий на бытовые темы, чем на творческие. В работе, призналась Моряк, она полностью доверяется Андреасяну как режиссеру, ведь так поступает любой профессиональный артист.

«Я всегда учитываю замечания и пожелания Сарика, на конфликт не иду. В творческой работе мы часто находимся в тандеме и вместе создаем героев», — пояснила Моряк.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

Ранее Елизавета Моряк сравнила себя с Кейт Миддлтон.