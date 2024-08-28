Жена Андреасяна высказалась о том, что стала успешной благодаря ему

Также актриса подчеркнула, что ей нравится работать с супругом, потому что он понимает ее, как «никто другой». У них гораздо больше разногласий на бытовые темы, чем на творческие. В работе, призналась Моряк, она полностью доверяется Андреасяну как режиссеру, ведь так поступает любой профессиональный артист.