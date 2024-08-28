Сын Макаревича снялся в российском фильме про проблему отцов и детей

Сын музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Иван Макаревич сыграл главную роль в российском фильме «Мужские правила моего деда». Об этом сообщает портал «Кинобизнес».
Сюжет картины затрагивает проблему отцов и детей, которые по-разному видят мир. Иван Макаревич играет сына главного героя (Роман Мадянов), который решает выкрасть своего внука, чтобы воспитать его «настоящим мужчиной». Премьера фильма назначена на 2025 год.
Ранее критик Сергей Соседов прокомментировал высказывания Макаревича-старшего, который нелестно высказывался о России после того, как покинул страну.