Сын Макаревича снялся в российском фильме про проблему отцов и детей

Сюжет картины затрагивает проблему отцов и детей, которые по-разному видят мир. Иван Макаревич играет сына главного героя (Роман Мадянов), который решает выкрасть своего внука, чтобы воспитать его «настоящим мужчиной». Премьера фильма назначена на 2025 год.