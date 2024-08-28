Фильм на вечер: изящный французский байопик об авторе «Болеро»

В 1927 году композитор Морис Равель находится на пике славы, однако его блестящие работы критикуют за то, что им не хватает эмоций. А однажды знаменитая танцовщица и хореограф Ида Рубинштейн обращается к Равелю с просьбой — создать для ее следующего балета в Парижской опере нечто новое, чувственное.
Согласившись, Равель окунается в пучину творческих мук и поисков того самого звучания, которое станет отражением страсти и бешеной энергии французской столицы. И однажды создает свое величайшее «Болеро» — произведение, ставшее его визитной карточкой.
Вольная экранизация биографии Мориса Равеля, рассказывающая историю создания одного из самых известных произведений XX века, лента «Болеро. Душа Парижа» очаровывает своим изяществом, эстетским визуалом и, конечно, завораживающей до мурашек музыкой.
Режиссером фильма выступила Анн Фонтен, ранее поставившая изысканный французский байопик «Коко до Шанель», а главные роли сыграли Рафаэль Персонас и Дория Тилье.