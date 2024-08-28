Фильм на вечер: изящный французский байопик об авторе «Болеро»

В 1927 году композитор Морис Равель находится на пике славы, однако его блестящие работы критикуют за то, что им не хватает эмоций. А однажды знаменитая танцовщица и хореограф Ида Рубинштейн обращается к Равелю с просьбой — создать для ее следующего балета в Парижской опере нечто новое, чувственное.