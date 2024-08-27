В сети обсуждают появление Боярской на публике в платье с глубоким декольте

Актриса Елизавета Боярская вышла в свет в корсетном платье с глубоким декольте. Звезда появилась на фестивале короткометражного кино в Калининграде и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге. Подписчики знаменитости оценили ее откровенный образ, оставив много комментариев под постом.
«Ну теперь и Боярская разделась, почти», «До невозможности хороша», «Воплощение красоты и женственности», «Завидую вашему мужу», «Огненный наряд», «Суперженщина», «Очень красивая и светлая», «Идеал женской красоты», «Вам идет такая раскованность», «Красивое платье», «Вы шикарны», — отреагировали пользователи соцсетей.
Артистка замужем за коллегой Максимом Матвеевым. Супруги официально зарегистрировали отношения в день рождения актера 28 июля 2010 года. Звезда «Триггера» объяснял, что в тот момент совпали их рабочие графики, и они смогли расписаться.
Пара познакомилась на пробах фильма «Не скажу». Артистка признавалась, что влюбилась в мужа с первого взгляда. У актера при встрече не возникло таких чувств — тогда он был женат на коллеге Яне Сексте. Однако во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году Матвеев развелся с супругой, а через год официально зарегистрировал отношения с Боярской.
Актеры воспитывают двоих детей: 12-летнего Андрея и 5-летнего Григория. Пара еще не показывала поклонникам младшего сына. Боярская говорила, что в соцсетях много неадекватных людей, и она не хочет читать негативные комментарии в адрес ребенка.
Ранее Елизавета Боярская вышла в свет в «голом» платье с разрезом.