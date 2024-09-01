Для Ларго годы не прошли даром. Ему уже почти пятьдесят, и он уже не такой, каким был в двадцать семь. В комиксах он вроде бы почти не стареет. Но у него есть сын-подросток, который напоминает ему о возрасте и время от времени осаждает его язвительными ремарками. Бонни тоже немного подтрунивает над ним. И Ларго предстоит доказать, что его нельзя сбрасывать со счетов, только потому что он бумер. Мне очень нравилось сниматься в сценах с Бонни. Это было любопытное противостояние двух миров и двух поколений.