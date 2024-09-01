Почему вы согласились на участие в третьем фильме о приключениях Ларго Винча?
Томер Сисле: возвращение к роли спустя пятнадцать лет приносит особенные ощущения. Ты будто надеваешь старый костюм, который долго висел в шкафу без дела. Роль Ларго важна для меня, и мне кажется, что за эти годы я вырос вместе со своим героем. Я также был счастлив поработать с Оливье Массе-Депассом. Его фильм «Нелегал» сильно впечатлил меня. Он наполнен пронзительной эмоциональной силой, настоящей магией кинематографа. Взгляд режиссера авторского кино придал франшизе новую динамику.
Чем вас заинтересовал сценарий?
За пятнадцать лет мир сильно изменился, и это нашло отражение в сценарии. Мне понравилось, что Ларго — мультимиллиардер, глава международной корпорации — стремится снизить уровень загрязнения и заботится об окружающей среде. В фильме показано, как социальные сети усиливают общественное давление на сверхбогатых вроде Ларго. Сценарий вышел очень актуальным.
Ларго Винч стал отцом, что накладывает на него новые обязательства.
В начале фильма сына Ларго похищают, и у него не остается выбора: он должен любой ценой вернуть его. Он готов цепляться за любую возможность, лишь бы найти своего ребенка. Он уже не тот человек, которого мы видели в первом фильме. Тогда Ларго хотел продать свой бизнес и создать фонд. Он стал отцом и ощущает большую ответственность. По ходу сюжета он встречает Бонни. Девочка напоминает ему сына, и он переносит на нее свои чувства к нему.
Несмотря на свои выдающиеся умения, Ларго, судя по всему, тоже принадлежит к старому миру, и Бонни называет его бумером!
Для Ларго годы не прошли даром. Ему уже почти пятьдесят, и он уже не такой, каким был в двадцать семь. В комиксах он вроде бы почти не стареет. Но у него есть сын-подросток, который напоминает ему о возрасте и время от времени осаждает его язвительными ремарками. Бонни тоже немного подтрунивает над ним. И Ларго предстоит доказать, что его нельзя сбрасывать со счетов, только потому что он бумер. Мне очень нравилось сниматься в сценах с Бонни. Это было любопытное противостояние двух миров и двух поколений.
Ларго в этом фильме предстает на удивление чувствительным и уязвимым.
Да, в третьем фильме Ларго меняется. Здесь он немного напоминает Джеймса Бонда из «Казино Рояль». Новый Ларго стал менее холодным, более мрачным, более человечным и, так сказать, менее ограненным. Во многом это направление развития выбрал Оливье. Мне эта идея понравилась, меня тоже привлекало движение в эту сторону. Можно сказать, что мы нашли друг друга.
При этом трюки в «Ларго Винче», кажется, вышли на новый уровень.
За карьеру я исполнил немало разных трюков, но Оливье ухитрился меня удивить и предложить много нового в этом плане! Ради съемок некоторых сцен мне пришлось тренироваться несколько месяцев. Особенно для сцен с мотоциклом. Погоня в начале фильма длится семь минут и включает в себя несколько сложных трюков: сперва машина тащит меня на буксире, затем я цепляюсь за заднее колесо пикапа, сбиваю одного из парней на пикапе, дерусь в машине и перелетаю через край. Ни в одном моем фильме трюки не требовали настолько усердного труда.
Как вам работалось с Джеймсом Франко? Это ведь ваш первый совместный фильм.
Джеймс прекрасно подходит на эту роль. Ведь Ларго, с его необыкновенной харизмой, требуется равный по уровню злодей. От антагониста должна исходить особая сила. Джеймс играл злодея в первой трилогии о Человеке-пауке и показал свое умение воплощать персонажей такого типа. Однако он не актер одного амплуа, ведь он также снимался, например, в комедиях с Сетом Рогеном. В нашем фильме он сумел наделить своего героя некоторыми нюансами, которые всегда трудно привнести и которые далеко не всегда прописаны в сценарии. Сниматься с актерами такого уровня — одно удовольствие. Все процессы идут быстрее и проще.
Среди ваших партнеров по съемкам была также Клотильда Эсме.
Я был рад знакомству с Клотильдой, тем более что я много о ней слышал и уже снимался с ее старшей сестрой — Элоди Эсме. Клотильду очень заинтересовала эта роль, она играла ее с большой вовлеченностью. Ей удалось привнести в образ хулиганские нотки и развить его в другом направлении. Изначально нашим героям прописали любовную линию. Но Клотильда захотела отойти от шаблонной роли желанной женщины и избежать стереотипов. И она была права.
А что вы скажете о юной Элиз Тиллолой, сыгравшей роль Бонни?
Она меня впечатлила: несмотря на юный возраст и небольшой опыт, она подошла к работе с большой серьезностью и невероятной вовлеченностью. Ей нужно было сыграть уроженку Квебека с ярко выраженным акцентом, но сама она говорит по-французски без акцента. Элиз провела несколько недель в Канаде, чтобы проникнуться атмосферой и выработать акцент. С этим акцентом она говорила все съемки, не только перед камерой. Даже сообщения писала в квебекском стиле!
Как Оливье работает с актерами?
Он плотно вовлекает актеров в работу еще на этапе написания сценария. Я участвовал во множестве встреч, где мы прорабатывали диалоги и обсуждали развитие персонажей. Полагаю, Оливье на ранних этапах с радостью понял, что мы с ним одинаково смотрим на Ларго и хотим развивать героя в одном направлении.
Фильм снимался в нескольких странах — расскажите, как это было?
Мы летали между континентами и наслаждались невероятным разнообразием пейзажей. Мы пережили экстремальные температуры: от −33° в Болгарии до 48° в Таиланде. И каждая из стран показалась нам великолепной и очень кинематографичной. Во Франции приключенческие фильмы — редкость, поэтому упустить такой проект, как третья часть «Ларго Винча», было немыслимо. Не каждый день меня зовут поучаствовать в приключенческом кино с участием столь знакового персонажа, снятом смелыми продюсерами.
Какие воспоминания вы сохраните об этих съемках?
Воспоминаний много, но меня особенно впечатлил тот факт, что мы работали с уважением ко всем местам, где велись съемки, и стремились уменьшить углеродный след. Мы старались ужать число людей на площадке, чтобы сократить число перелетов и поездок и расход ресурсов на размещение. Например, в Таиланде мы жили в глуши и в довольно трудных условиях. Но, думаю, что и нашим героям, и фильму это только пошло на пользу.