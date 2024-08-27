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Юлия Пересильд эмоционально поздравила отчима с днем рождения

Актриса также поделилась архивными кадрами с родственником

Юлия Пересильд в личном блоге опубликовала семейные фотографии со своим отчимом Сергеем Вяльцевым, который недавно отпраздновал день рождения. На некоторых кадрах мужчина был запечатлен с мамой актрисы Ириной и ее дочками — 15-летней Анной Пересильд и 12-летней Марией Пересильд.

Звезда фильма «Вызов» называет отчима «папой» и благодарит его за все, что он для нее сделал.

«Серега! Папа! Дорогой мой друг! С днем рождения! Будь счастлив и здоров! Спасибо тебе за все! За твое понимание! За твою любовь! За поддержку! Ох, сколько же мы всего прошли… Большая трудная дорога, главное, всегда все вместе, всегда рядом! Обнимаю тебя крепко! Твой Юлек!» — написала Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд лишилась родного отца, когда ей было 11 лет. Известно, что Сергей Пересильд писал иконы.

После его смерти мама актрисы вышла замуж за Сергея Вяльцева, которой воспитал Пересильд как родную дочь.