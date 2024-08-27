Юлия Пересильд эмоционально поздравила отчима с днем рождения

«Серега! Папа! Дорогой мой друг! С днем рождения! Будь счастлив и здоров! Спасибо тебе за все! За твое понимание! За твою любовь! За поддержку! Ох, сколько же мы всего прошли… Большая трудная дорога, главное, всегда все вместе, всегда рядом! Обнимаю тебя крепко! Твой Юлек!» — написала Пересильд.