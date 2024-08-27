Звезда «Игры престолов» снимется в сериале про СССР

37-летняя британская актриса Эмилия Кларк исполнит главную роль и выступит в качестве исполнительного продюсера в новом сериале стриминга Peacock. Шпионский триллер называется PONIES — «на языке разведки — persons of no interest, что можно дословно перевести как “лица, не представляющие интереса”», пишет Variety.
Согласно синопсису, события происходят в 1977 году в Москве. Двое PONIES анонимно работают секретарями в американском посольстве. После того как их мужья погибают при таинственных обстоятельствах в СССР, девушки становятся оперативниками ЦРУ. Героиню Кларк зовут Беа, она дочь советских иммигрантов, хорошо образованна и говорит по-русски. Коллега Беа — Твила — приехала из небольшого города, она довольно резкая и бесстрашная. Вместе они работают над тем, чтобы раскрыть громадный заговор времен холодной войны и тайну, из-за которой стали вдовами.
Режиссерское кресло займет Сюзанна Фогель («Бортпроводница», «Кошки-мышки»). Шоураннер — Дэвид Исерсон («Шпион, который меня кинул»). Кроме того, Фогель и Исерсон будут выполнять обязанности исполнительных продюсеров.
Эмилия Кларк получила международную известность благодаря роли Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов». В фильмографии актрисы также значатся проекты «Терминатор: Генезис», «До встречи с тобой», «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и другие. В июне сообщалось о том, что Кларк получила главную роль в сериале Criminal («Преступник»), где сыграет преступницу, из-за секретов которой все подельники окажутся в опасности.
В 2011 году у Кларк случился инсульт. У нее диагностировали субарахноидальное кровоизлияние, актриса перенесла две операции на мозге.
В декабре 2023 года Кларк стала кавалером ордена Британской империи, а в 2019 году ее признали одной из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.